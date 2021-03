Quintana Roo.- Una mujer identificada como Victoria falleció durante su detención después de que fuera brutalmente sometida por una oficial de la policía de Tulum, su necropsia reveló que falleció después de que elemento le rompió la columna.

Victoria Salazar Arriaza tenía 36 años de edad, era originaria de El Salvador y contaba con visa humanitaria permanente, según reportó el medio local Reporte Quintana Roo, era madre de dos menores de edad.

El medio El Salvador.com compartió una entrevista realizada a Rosibel Arriaza, madre de la migrante salvadoreña Victoria, en donde la mujer lloró la muerte de su hija.

Siento indignación, me siento impotente, me siento frustrada. Yo hubiera querido estar ahí, como madre, pero no. Uno no puede estar en todos los lugares...no merecía esa muerte”, comentó.