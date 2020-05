Tunden redes a Rocío Nahle por recordar diploma de su hija en sustentabilidad

CDMX.- El contraste entre el reciente decreto para frenar la entrada de nuevas plantas renovables en México y el diploma que presume la hija de Rocío Nahle sobre Desarrollo Sustentable, fue objeto de todo tipo de comentarios este martes en redes sociales.

Todo inició cuando Arturo Nahle García, hermano de la secretaria de Energía, felicitó es su cuenta de Twitter a su sobrina Rocío Peña por concluir su Maestría con Mención Honorífica, en el Tecnológico de Monterrey.

El también político recordó que el 18 de diciembre de 2014, la hija de Nahle se graduó como ingeniera en Desarrollo Sustentable.

Según la institución académica, esta ingeniería está enfocada a quienes les apasiona las tecnologías limpias, les interesa incorporar soluciones innovadoras para problemáticas globales y cuenten con una conciencia ambiental.

Ante ello, usuarios en redes sociales aseguraron que era contradictorio que Rocío Nahle prohibiera la entrada de energías limpias al país, mientras que su hija se dedicó a especializar sus estudios en este ámbito sustentable.

Roció, me das pena, no tienes ni idea de nada. Mejor pregúntale a tu hija que estudio en TEC de Monterrey Ingenieria en Energías Renovables!!! Jaja hasta a tu hija le has de dar pena Ajena..", expresó un cibernauta.