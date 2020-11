Ubican a México como el peor país para vivir en la pandemia y AMLO dice que es un error

CDMX.- Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador como un exceso y un error que México fuera colocado como el peor lugar para vivir durante la pandemia.

Esto luego del ranking de entre 53 países publicado por Bloomberg News.

No creo que sea un asunto de México, esta agencia tiene una asociación con el periódico El Financiero, no creo que sea por eso, creo que es un error, en una de esas hasta va a haber una aclaración, porque sí vi la nota y me pareció un exceso, un propósito de afectar a México".