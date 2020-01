Última década fue la más caliente en la Tierra y prevén que siga subiendo

Washington.- La década que concluyó fue por amplio margen la más caliente medida en la Tierra y cerró con el segundo año más caliente en la historia, dijeron el miércoles dos agencias estadounidenses. Y los científicos dicen que no hay fin a la vista al calor causado por la actividad humana.

Si piensas que es algo que has oído antes, aún no has visto nada”, dijo Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Ciencias Espaciales de la NASA.