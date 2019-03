Un embrión no es una persona: biólogo de la UNAM

Ciudad de México.- ¿Un embrión es una persona?

La polémica alrededor de esta pregunta nunca se detiene y genera muchas discusiones.

Antonio Lazcano Araujo acaba de poner el tema sobre la mesa y la contorversia no tardó en desatarse.

El biólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirmó que un embrión es un conjunto de células y no una persona.

Una cosa es estar vivo y otra es ser una persona: un embrión no es una persona, es un conjunto de células.

Antonio Lazcano Araujo, biólogo de la UNAM.

Sus argumentos

Explicó que a diferencia de lo que ocurre con las matemáticas, la vida es un concepto empírico cuya caracterización depende de un contexto histórico específico.

Para el académico, es posible hablar de la vida desde la existencia de un espermatozoide y un óvulo pues “están vivos como un cigoto”.

No obstante, tanto la actividad nerviosa, como la diferenciación celular, que da paso al sistema nervioso central, inicia la semana 12 de gestación.

Por lo tanto, según el biólogo, antes de eso no se puede decir que se trate de una persona o individuo en potencia, sino de una masa de células vivas que no son una persona, no tienen derechos sociales.