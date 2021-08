Veracruz.- Un profesor de la Universidad Veracruzana (UV) fue suspendido después de que lanzara diversos calificativo en contra de personas homosexuales y el aborto.

En redes sociales circula un video que muestra alcatedrático de las facultades de Contaduría y Administración y de Derecho, Marcelo Pavón, en clases en línea calificando como “marranadas, cochinadas, porquerías” y una “distorsión de la sexualidad” las relaciones entre personas del mismo sexo.

Y luego remitió a la Biblia para condenar las relaciones entre personas del mismo sexo.

Te puede interesar: VIDEO Bajan del metro a hombre que atacó a 2 homosexuales

Además, en la charla que ofrece a los estudiantes, se lanza contra mujeres por “abrir las piernas”, dejarse embarazar y luego abortar, hecho que consideró como una “barbaridad” y una “masacre” de un ser.

Los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente, me voy meter con otro tema polémico, ahora alguien se embaraza y dice tengo derecho a bajarlo, para qué carajos te embarazaste, para qué anduviste abriendo las piernas, te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, agregó.