CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que busca a un economista con dimensión social, "muy partidario de la economía moral", para sustituir a Alejandro Díaz de León en el Banco de México.

A pregunta expresa, al presidente de México dijo que no ratificaría a De León en el Banco de México en diciembre, cuando se termina su periodo.

Señaló que "va a ser un economista de mucho prestigio, un profesional, que va a cumplir con los requisitos de tener experiencia, en materia económica y financiera, y de haber trabajado en un área relacionada con el manejo de las finanzas".

Además, agregó: "va a ser un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral".

Reclama AMLO a Banco de México

Apenas el miércoles, el presidente de México pidió al Banco de México explicar por qué no hubo remanentes del 2020.

"Yo respeto la autonomía del Banco de México. Siempre la he respetado. Tan es así que no he comentado que no nos dieron remanentes ahora que pasó la crisis de inestabilidad cambiaria", dijo.

López Obrador dijo que su gobierno ya había hecho cuentas y les darían un remanente. "Y no hubo "y no hubo remanente y tendrían que explicar en términos respetuosos y fraternos, porque en otros sexenios sí había remanentes".

Sin embargo, desde el 21 de abril, el Banco de México había informado que no había remanentes.

Derivado de las aplicaciones descritas al resultado del ejercicio 2020, en apego a lo establecido en la Ley del Banco de México, no fue posible asignar recursos a la reserva de revaluación de activos, ni resultó un remanente de operación", indicó el Banco de México.

Los remanentes son el saldo favorable que pudiera tener el Banco de México derivado de ingresos de la revaluación de las reservas internacionales y de las diferencias entre los intereses que paga y los que cobra a los intermediarios financieros.

