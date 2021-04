CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que su gobierno es humanista frente a los cárteles del narcotráfico, pues le preocupa más la vida, como el ejemplo de la captura y liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Sin embargo, AMLO descartó que los cárteles de la droga controlen algún porcentaje de la población porque transita libremente por el país sin guardaespaldas. Precisamente, el gobierno de Morena ha sido criticado por su política de "abrazos, no balazos" frente a los delincuentes.

Responde AMLO a exembajador Chris Landau

La respuesta se da luego de que el exembajador de EU en México, Chris Landau, asegurara que AMLO tiene una actitud pasiva ante los cárteles de la droga.

El presidente afirmó que el gobierno estadounidense quisiera que su actuación fuera como antes, es decir, con intervención de agencias extranjeras. Pero ahora se respeta la vida.

Yo entiendo al ex Embajador porque, como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro País y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan y, también como era antes que yo llegara a la Presidencia, que se llegó a extremos que las agencias extranjeras eran las encargadas de aplicar la política de combate al narcotráfico.

"Son concepciones distintas, a lo mejor en Estados Unidos piensan de otra manera, el ex Embajador Landau, que hay que arrasar, que hay que aplicar exterminio, masacrar, nosotros no, nuestro Gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia. Respetamos mucho al ex Embajador Landau", señaló en conferencia.

AMLO asegura atiende causas de violencia

El titular del Ejecutivo afirmó que su Administración tiene como prioridad atender las causas de la violencia, que no haya pobreza y que los jóvenes sean atendidos, y no aplicar medidas coercitivas o enfrentar a las bandas con todo.

Entiendo que el ex Embajador Landau tenga esa opinión, porque nosotros lo que tenemos como prioridad en seguridad es atender las causas. Para nosotros lo principal es que no haya pobreza, que los jóvenes sean atendidos, que tengan garantizado el derecho al estudio, al trabajo.

"Son dos concepciones distintas, una es resolver el problema con medidas coercitivas, atacando en este caso a las bandas arriba, con todo y dejando sin atención al pueblo, nosotros pensamos que si se atienden los problemas sociales, podemos enfrentar el narcotráfico, la delincuencia, y además sostenemos que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere que no haya corrupción", agregó.

(Con información de Agencia Reforma)