CDMX.- "Al carajo", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el motivo por el que no ha visitado a las víctimas de la tragedia del Metro de la CDMX.

El presidente aseguró que ese estilo tiene que ver con el conservadurismo.

AMLO aseguró que no le gusta la hipocresia y dijo que está pendiente de los familiares de las víctimas.

No es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular, con lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresia", dijo. "Esto no es de irse a tomar fotos".