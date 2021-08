Sin mostrar pruebas, como las facturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó a la empresa de electrodomésticos Mabe de no querer dar descuentos en enseres para damnificados porque el SAT no le quiso condonar impuestos.

Durante su mañanera desde Veracruz, el estado más afectado por el huracán "Grace", AMLO ofreció "disculpas" a la empresa por exhibirlos.

De repente, ya habían entregado una cantidad y informan que ya no iba a hacer descuentos, porque no les querían condonar impuestos en el SAT. ¿Qué hicimos? 'No nos des descuento, no nos ayudes, pero no te van a condonar los impuestos'.