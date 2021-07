Aguililla, Michoacán.- Tras varios meses y años en miedo, viviendo bajo balaceras y enfrentamientos entre grupos criminales, habitantes de Aguililla se hartaron de que el Ejército no los proteja.

Este viernes, decenas de habitantes, armados de piedras, palos y todo lo que encontraron en su camino, fueron a sacar de su cuartel a los soldados, que, según los pobladores, no salen a patrullar, no enfrentan a los delincuentes.

En videos difundidos en redes sociales, se observa que los habitantes se encontraban totalmente enojados, apedrearon a los soldados a quienes obligaron a salir de su cuartel para defenderse.

El pasado 14 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó usar la fuerza para desterrar a los grupos criminales que azotan a Aguililla.

El Presidente de México aseguró que el Ejército ha actuado de manera muy responsable y que la gente presuntamente lo entiende.

Hacer un llamado a Aguilillas (sic) y a todas las comunidades de Michoacán, todos los pueblos, para que ayudemos a la pacificación, sin el uso de la fuerza. Siempre he sostenido que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal", aseguró mientras que pobladores de Aguililla viven bajo balaceras y ejecuciones y no pueden salir libremente de su comunidad por la actuación de grupos criminales.