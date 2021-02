VIDEO Alcalde de Tototlán Jalisco Sergio Quezada se arrepiente tras acosar a empleada 

Tototlán, Jalisco.- Luego de haber acosado a una empleada municipal que había acudido a él para denunciar a su jefe por acoso sexual, el Alcalde de Tototlán, Jalisco, Sergio Quezada Mendoza ofreció disculpas y se excusó por no saber manejar este tipo de conflictos.

Sin embargo, el Alcalde de Jalisco le dijo a la empleada: "¡Así vestidita te ves hermosa, te ves guapísima. Cómo te ha de disfrutar tu marido!".

Diana quería ayuda

El hecho trascendió públicamente luego de que el periódico Mural publicó que Diana "N", quien labora actualmente en el Ayuntamiento de Tototlán, había denunciado al director de Patrón y Licencias municipal, Efraín Martínez Íniguez por acoso y hostigamiento sexual, pero la denuncia no prosperó ante la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia contra Mujeres ni en el Órgano Interno de Control del Municipio.

Fue entonces que Diana acudió con el Alcalde de Tototlán y minimizó el caso, propiciando otro acoso sexual. "Si él te hubiera violado y... hubiera habido cosas más delicadas... ¡Ay no, olvídate Dianita, mija, con todo! Pero como la situación yo no la veo tan complicada, pues, ¿por qué no llegamos a eso (al perdón)?", le respondió Sergio Quezada Mendoza. Ahí quedó sepultado el caso.

Exhiben a Alcalde y reabren caso

El Alcalde de Tototlán no tuvo de otra más que aceptar que hay una denuncia y ofrecer disculpas por el acoso sexual, además, aseguró que el caso sigue abierto.

Reconozco públicamente que no cuento con conocimientos técnicos ni pericia en materia de resolución de conflictos", se excuso el Alcalde de Jalisco.

Lamento profundamente el vocabulario que utilicé pues reconozco que no es apropiado de ninguna persona, mucho menos de una autoridad municipal", indicó.

Presuntamente, según Sergio Quezada Mendoza, siempre quiso llegar a una conciliación y aseguró que el conflicto entre ambas partes sigue abierto.

Ofrezco sinceramente disculpas a las afectadas y a todos y todas quienes por mi imprudencia haya ofendido", señaló.

HLL