VIDEO Alcalde en Jalisco agrede a mujer en riña y explica por qué lo hizo

Jalisco.- Circula en redes sociales un video del alcalde de Zapotlanejo, Jalisco, Héctor Álvarez, y varios de sus familiares involucrados en una riña luego de reclamarle a sus vecinos por perturbar el orden esta Nochebuena.

En el video, se puede ver al hijo del alcalde reclamarles a los vecinos por estar detonando pirotecnia, a pesar de todas las campañas que se han hecho en contra de su uso. De pronto, una persona que graba el reclamó enfoca al alcalde y lo menciona con un tono burlón.

Este momento fue lo que detonó la riña en la que se vieron involucrados Héctor Álvarez, su hijo Daniel y su yerno Abner, quienes terminaron peleando a golpe con los vecinos.

El Ayuntamiento de Zapotlanejo divulgó un comunicado de prensa escrito en primera persona, donde el alcalde explica lo ocurrido, reporta El Informador.

De acuerdo con el documento, dicha familia es conocida en la zona por su comportamiento en las fiestas.

Al parecer, el alcalde les pidió en al menos 3 ocasiones que bajaran el volumen de su música y les pidió que dejaran de estar lanzando pirotecnia, advertiéndoles que llamaría a la policía.

Álvarez compartió que los vecinos detonaron un "barrendo" en la cochera donde estaba reunido con su familia, asustando a todos los presentes, por lo que fueron en persona a reclamarles una vez más.

Esta vez, fueron recibidos por alrededor de 20 personas en una actitud agresiva.

'De manera agresiva me recibieron, a mi hijo Daniel que me acompañaba, Mariana mi hija, Abner mi yerno, mi esposa y Fer también recibieron fuertes insultos hasta que uno de ellos se me quiso abalanzar a golpearme (sic)''.