Luego de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fuera víctima de un bloqueo de los maestros de la CNTE, en las redes sociales revivieron un video de un líder campesino afirmando que el Presidente de México fue quien le enseñó a protestar.

Este viernes, AMLO acusó a la CNTE de hacer un bloqueo "completamente ilegal", pues no le permitieron llegar a su conferencia matutina conocida como "mañanera". En un tono molesto, el Presidente de México afirmó: "podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte para que estos grupos no se excedan, no abusen, respeten".

Sin embargo, para el líder campesino Rogelio Ortiz Moreno, en declaraciones de 2019, AMLO fue su "maestro".

No tengo miedo, porque este lema de bloquear carreteras, de la manifestación, nos enseñó el propio presidente, a mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo para ir a manifestarme al Zócalo de México", aseguró el campesino a pregunta expresa sino tenía miedo que lo metieran a la cárcel por bloquear carreteras y puentes internacionales en Tamaulipas.

Bloquea CNTE a AMLO en Chiapas

Este viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no pudo comenzar la mañanera debido a que un grupo de maestros del CNTE le bloquearon su paso en Chiapas.

Estoy acostumbrado a este tipo de asuntos y por la dignidad de la investidura presidencial no me puedo prestar a chantajes de nadie, no tengo relaciones de complicidad con ningún grupo de intereses creados".

Estamos proponiendo el diálogo con la Secretaria de Educación Pública, pero dicen que no, que yo les resuelva, y eso no es posible", dijo en video el Presidente de México.

Vuelve CNTE a manifestarse contra AMLO

Un día después de que bloquearon por dos horas su camioneta, lo que impidió que encabezara su conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, esta mañana de sábado maestros de la CNTE se volvieron a manifestar contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en Comitán donde el Ejecutivo federal encabeza la ceremonia por el bicentenario de la independencia de Chiapas.

Frente al Teatro de la Ciudad, donde se realiza el evento, alrededor de una docena de maestros de la sección 7 y 40 de la Coordinadora, justificaron la acción realizada en la capital chiapaneca, pues afirmaron que el Ejecutivo federal sólo les ofrece diálogo, pero lo que ellos piden es "diálogo con soluciones".

Al afirmar que no buscaban "chantajear" al presidente, los maestros demandaron la reinstalación inmediata de las mesas de negociación con el gobierno federal, y manifestaron que ayer el Ejecutivo federal pudo haber dicho "hoy en la tarde, mañana por la mañana nos sentamos y platicamos y reinstalamos la mesa de negociación para darle respuesta puntual a sus demandas" pero, indicaron, no fue así.

Queremos la mesa 19 con la CNTE, pero con carácter resolutivo, no queremos seguir esperando del presidente de la República acciones de dilatación del conflicto magisterial. Ya dijimos puntualmente cuáles son nuestras problemáticas, por eso el día de ayer realizamos en esa misma exigencia en Tuxtla Gutiérrez esa acción que conocen ya", señalaron.

"Desde luego que no es responsabilidad del magisterio, es responsabilidad del Ejecutivo porque él al igual que el día de hoy pudo haberse acercado, pudo haber dicho al magisterio de la sección 7 `hoy en la tarde, mañana por la mañana nos sentamos y platicamos y reinstalamos la mesa de negociación número 19 para darle respuesta puntual a las demandas que ustedes nos están planteando´, pero no es así. Simplemente quiere levantarnos la mano como en la época de la Colonia. Ya no estamos en ese momento histórico, estamos en un momentáneo histórico totalmente diferente".

"Él nos ofrece dialogo tras diálogo, nosotros ¿qué pedimos? Pedimos diálogo, pero también pedimos solución", aseveró un maestro que no quiso dar su nombre. (Información de El Universal)

