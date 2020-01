VIDEO Así cuestionó Denise Dresser a AMLO sobre leyes contra periodistas

CDMX.- Cuestionado por Denise Dresser sobre si se compromete a no impulsar leyes que permitan el acoso judicial a periodistas, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en su Gobierno se garantizará la libertad de expresión y no habrá persecución.

La articulista de Reforma cuestionó esta mañana al Mandatario en la conferencia matutina.

"Usted aquí frente a nosotros, frente al País, ¿se compromete a que su Gobierno, su partido, no impulsarán leyes que permitan acosar judicialmente a periodistas y perseguir a personas que no piensan como usted? ¿No se hará un uso faccioso del aparato del Estado para perseguir a personas como a veces pareciera que ocurre desde esta tribuna?.

-Lamento mucho que me confundas con Gobiernos anteriores, respondió el Mandatario.

-No lo confundo....

-Para empezar, lo que dices no es cierto, no tengo nada que ver con la supuesta reforma.

-Pero el Fiscal Gertz sí, reviró Dresser.

-En caso de que sea cierto, el Fiscal es autónomo, creo que eso si lo sabes, y ya no es el tiempo de antes, de la simulación. No soy de tirar la piedra y esconder la mano, no es como antes.

El morenista se comprometió a condenar leyes que atenten contra la libertad de expresión.