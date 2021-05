CDMX.- Beatriz Gutiérrez Müller se vacunó contra el COVID este miércoles en una escuela primaria de la alcaldía Cuauthémoc.

La esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que recibió la vacuna Pfizer/BionNTech, aunque desconoce cuándo le toca la segunda dosis.

El centro de vacunación al que acudió está en la escuela primaria Benito Juárez.

A partir de esta semana, en la Ciudad de México inició la vacunación para personas mayores de 50 años. Beatriz Gutiérrez tiene 52.

A mí no me gustan las inyecciones", dijo Gutiérrez entre risas ante la pregunta de si fue doloroso. "Todas me duelen".