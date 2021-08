Un hombre que dijo ser un bombero retirado en Los Ángeles, en Estados Unidos, fue exhibido en las redes sociales después de que actuara de forma racista contra una empleada de una tienda al gritarle ‘aprende inglés, no es México’.

Lo anterior quedó grabado gracias a una cliente del lugar quien se dio cuenta de la actitud del hombre con la empleada de la tienda y de inmediato comenzó a transmitir en Tik Tok lo que estaba ocurriendo.

Ante ello, el video de inmediato se volvió viral en las redes sociales donde miles de usuarios se mostraron molestos por la actitud del hombre quien presumía que era un bombero retirado mientras ofendía a la empleada del lugar.

Ante ello, la empleada le respondió ‘un uniforme no te da derecho a ser racista’.

Esto provocó que el hombre se enfureciera más y continuará con el ataque hacía la empleada de la tienda.

Aprende inglés; es América. No es España y no es México. Cuando alguien no habla inglés, no podemos comunicarnos en Los Ángeles, ¿adivinen qué pasa, honestamente? La gente muere ”, gritaba el hombre recordando que quienes no hablan inglés en EU, tienen más probabilidades de morir durante las emergencias.