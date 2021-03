CDMX. Agentes de la Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Ciudad de México detuvieron a la lideresa de comerciantes del Centro Histórico y candidata de la coalición "Va por México" de PRI, PAN y PRD a diputada local, Diana Sánchez Barrios por el delito de extorsión agravada.

Durante su detención, fue la misma Diana Sánchez quien grabó el momento en que los agentes llegaron para detenerla y ser trasladada para su proceso.

Entre otro de los delitos por los que se le persigue también se encuentra robo agravado en padilla.

La candidata de la coalición "Va por México" de PRI, PAN y PRD a diputada local se encontraba cenando en un restaurante cuando agentes de la Fiscalía llegaron y le notificaron que hacían el cumplimiento de una orden por una denuncia realizada por una prima.

Aunque no le especificaron el delito en ese momento, Diana comenzó a grabar como era trasladada a la agencia central de investigaciones.

Ahí mismo, autoridades dieron a conocer que Diana había comentado a los investigadores que el motivo real de su detención es porque el Gobierno capitalino está inventando delitos a todos los candidatos de oposición que representan un peligro para Morena.

Esta es una persecución política, soy una mujer trabajadora, soy una mujer del esfuerzo y voy a dar la cara porque soy inocente de lo que se me acusa y no me voy a esconder”, afirmó Diana Sánchez.