Ciudad de México.- Este lunes, el periodista Carlos Loret de Mola, declaró que dos de sus principales acusadores que lo señalan de haber creado un montaje en el caso Cassez-Vallarta, aceptaron frente al juez que no había manera de notar el montaje y no lo alertaron.

En un video publicado en sus redes sociales, Loret de Mola detalló que este día volvió a comparecer sobre el caso de Florence Cassez.

Loret se refirió a Juan Manuel Magaña y Laura Barranco. Ambos reconocieron ante el juez que no alertaron a Loret, según el reportero.

Por ello, reconoció que fue un error no haberse dado cuenta del hecho y ofreció disculpas. "Fue un error no haberme dado cuenta, como ninguno de los otros medios de comunicación que también transmitieron ese hecho, pero no acepto que se me señale de haberme coludido con las autoridades para hacer un montaje", dijo.