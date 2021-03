CDMX.- Aunque el gobierno federal extinguió 109 fideicomisos para la ciencia, cultura, deporte, derechos humanos, entre otros, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) autorizó uno para un férreo defensor de la denominada 4T, Epigmenio Ibarra.

El periodista Carlos Loret de Mola exhibió en su plataforma Latinus un reportaje que muestra que a mediados de 2020, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) le dio un préstamo a Epigmenio Ibarra por 150 millones de pesos.

Férreo defensor de AMLO

Epigmenio Ibarra es un productor y periodista fundador de la productora Argos Comunicación, empresa que precisamente recibió el préstamo, en dos partes; la primera, el "Tramo A", que corresponden a 100 millones de pesos y "el Tramo B", con 50 millones de pesos.

Epigmenio Ibarra ha sido un continuo activista defensor de las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador y un crítico de periodistas y medios de comunicación.

Responde Epigmenio en Twitter

Anoche, tras la difusión del reporteje de Carlos Loret de Mola, Epigmenio Ibarra afirmó que este viernes respondería.

En su tuit, Epigmenio Ibarra prefirió responder con otro tema a Felipe Calderón a quien acusó de tener "las manos manchadas de sangre inocente y los bolsillos llenos de dinero del pueblo".

Precisamente, tuiteros le cuestionaron a Epigmenio Ibarra el por qué no constetaba inmediatamente y esperaba más horas. "Las verdades se contestan al momento, para mañana ya serán excusas y maromas", le dijo el tuitero Daniel Gallo.

"Ya me imagino a todo su equipo dándole vueltas y maromas para el control de daños", señaló Visor Empresarial.

No rescata a empresarios

El periodista Carlos Loret de Mola cuestionó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no rescató a empresarios durante la pandemia, pero sí autorizó un préstamo para una empresa de Epigmenio Ibarra. "Su cercanísimo propagandista, para salvarlo del golpe de la pandemia. ¡Le creó un fideicomiso!", señaló.

Responde AMLO a Loret de Mola

"Es una nota de Loret de Mola para afectarnos", respondió AMLO.

"Es un periodista honesto, no es chayotero", dijo sobre Epigmenio Ibarra. "No apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno, nosotros no repartimos chayote".

