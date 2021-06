Ciudad de México. Como ya venían anunciándolo, ahora lo cumplieron. Decenas de papás de niños con cáncer bloquearon el paso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la finalidad de que el Gobierno federal les dé los medicamentos para sus hijos.

Fueron alrededor de 50 padres de niños con cáncer los que comenzaron con el bloqueo a la Terminal 1 del AICM, donde con pancartas exigen que sean atendidos al mismo tiempo que demandan el desabasto de medicamento, ya que afirman ‘se siguen muriendo niños’.

Los protestantes muestran pancartas y lanzan consignas en contra de Hugo López Gatell y en otras, exigen al presidente, Andrés Manuel López Obrador la entrega de los medicamentos. En medio de una lluvia copiosa, los padres de niños con cáncer cerraron la Avenida Capitán Carlos León.

Cierra el paso y exigen medicinas.

Ante el caos que esto ha ocasionado, elementos de la Policía Capitalina recomendaron alternativas viales como Circuito Interior y Avenida Oceanía, mientras que al menos 20 patrullas están auxiliando a todos los viajeros que tienen que salir de la ciudad.

"No hay medicamentos para los niños con cáncer", denuncian padres de familia de menores enfermos; bloquean la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México #AICM | #Video: Iván Campos pic.twitter.com/NUmT0G9TtY — El Universal (@El_Universal_Mx) June 30, 2021

Ayer, en un comunicado los padres hicieron un llamado a protestar ante la falta de respuesta de las autoridades y los señalamientos contra quienes demandan el abasto de medicinas.

Se van contra Gatell "No somos 20 cuéntanos bien"

Con cartulinas de las que resaltan las leyendas: "López - Gatell, no somos 20 cuéntanos bien", "con la salud no se juega", "no somos campaña de derecha" y "abasto inmediato de medicamentos", los manifestantes exigen a las autoridades que cumplan con la entrega de fármacos oncológicos que prometieron para el pasado 26 de junio.

Aquí estamos otra vez y no nos vamos a cansar de alzar la voz, las veces que sea necesario para pedir, para exigir que cumplan con su obligación de tener los medicamentos necesarios para los tratamientos de nuestros hijos, ya no más promesas vacías", señaló Omar Hernández Ibarra, presidente de la Asociación de Padres de Familia con Niños Enfermos AC.

#Bloqueo Información del bloqueo que se registra en este momento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México @AntonioJimenezU pic.twitter.com/bsOgR21Yxp — Cta. de Extrabajadores de Monitor (@ExMonitores) June 30, 2021

Sin dejar de elevar una pancarta en la que le pide al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud que cuente bien a los manifestantes, Claudia Martínez afirma que ella no tiene a ningún familiar con cáncer, pero decidió llegar a la T1 en apoyo a las demandas de los padres de niños con cáncer.

No tengo ningún niño con cáncer, afortunadamente toda mi familia es muy sana, pero quería sumarme a estos padres que llevan bastante tiempo luchando porque sus hijos tengan medicamentos".

Con información El Universal