San Luis Potosí. Sin duda el ciclo escolar que acaba de terminar marcó una nueva etapa en la educación en México al realizarse clases a distancia en México y esto trajo consigo que miles de alumnos no cumplieran con sus tareas que les dejaban sus maestras y maestros, y pese a ello fueron aprobados.

Aunque es importante destacar que millones de padres de familia se sintieron orgullosos sin importar que el pase de calificación fuera un 6 ante las difíciles situaciones que se vivieron para sacar adelante el ciclo escolar.

Ante ello, una maestra de San Luis Potosí regañó a unos padres de familia que subieron un video que celebraron que su hijo pasara de grado con la calificación de 6, cuando en el mismo video la maestra afirma que nunca entregaron tareas y que no era motivo de orgullo.

“Muchos celebran el seis de sus hijos, el que pasaron los alumnos de grado, desde la educación inicial hasta el nivel profesional. ‘No entregué tareas, pero, sin embargo, me gradúe’. ‘Bravo por tu seis, soy un burro’. Padres de familias, mi preocupación es el que ustedes no comprendan la importancia del trabajo triple que se tiene que hacer”, comentó la maestra de san Luis Potosí.

En el mismo, video que subió la maestra, afirma que en esta de la educación, los maestros tuvieron que poner más de su tiempo a aquellos alumnos que requerían más atención debido a la problemática de tener clases a distancia, y con ello trabajar horas extras.

Me preocupa que un alumno mío diga que la maestra no le enseñó nada, cuando nosotros hicimos lo que nos correspondía: trabajar horas extras, día y noche, comparar los programas Aprende en Casa con el plan y los programas de estudio porque no coincidían, haciendo videos, clases en línea. Hubo padres de familia que jamás mandaron una sola evidencia”, dejo en la claro la maestra.