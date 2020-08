VIDEO Conmigo se van a topar con pared.- Ricardo Anaya tras acusación de Emilio Lozoya

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, afirmó "conmigo se van a topar con pared" luego de que fuera acusado por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, de haber recibido presuntamente 6 millones 800 mil pesos de sobornos de Odebrecht.

El panista afirmó que este jueves acudirá a denunciar a Emilio Lozoya por daño moral.

He tomado la decisión de pasar de las palabras a los hechos, mañana (viernes) a las 9 en punto de la mañana que abren los juzgados iniciaré acciones legales ante un Tribunal federal a fin de demandar por daño moral a Emilio Lozoya", afirmó el panista.

Anaya llamó al gobierno de López Obrador de no querer embarrar a sus opositores.

Recordó que durante el proceso electoral de 2018 fue objeto de muchas calumnias, pero hasta que pasaron las elecciones fue exonerado.

"Conmigo se van a topar con pared, no me importa cuánto tiempo me tome, voy a defender mi honor y seguiré luchando para cambiar a México", concluyó el panista.

No concuerdan fechas

Anaya asegura que Lozoya lo acusa de recibir sobornos en agosto de 2014 cuando era diputado, sin embargo, para esa fecha ya no era diputado y era secretario general del PAN.

Además, dice Anaya, Lozoya lo acusa de que el dinero que recibió era para apoyarlo como precandidato a gobernador de Querétaro, pero en esa fecha el panista estaba por tomar la presidencia del PAN.

Recordó que en su campaña ofreció llevar a la cárcel a Lozoya y Enrique Peña Nieto en caso de que ganara la presidencia.

