VIDEO Denuncia senadora panista Xóchitl Gálvez a hijo de Manuel Bartlett 

CDMX.- La senadora panista Xóchitl Gálvez interpuso denuncias contra León Manuel Bartlett, hijo del titular de la CFE, Manuel Bartlett, por posibles actos de corrupción en la compra-venta de ventiladores para el IMSS.

El pasado 1 de mayo, AM publicó que Manuel Bartlett hijo vendió respiradores al IMSS de Hidalgo por 1.5 millones de pesos cada uno, casi el triple de lo que pagó Guanajuato por los que hay en el estado.

Este jueves, la legisladora panista denunció a las empresas del hijo de Bartlett, Cyber Robotic Solutions y Levanting Global.

Gálvez acusó de durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, León Manuel Bartlett ha recibido 18 contratos por un monto de 278 millones millones de pesos, de los cuales 11 han sido por adjudicación directa.

La principal bandera de este gobierno fue el combate a la corrupción, el presidente nos ha dicho de manera reiterada, que aquí no pasa nada, que el presidente no se entere. Acaso el presidente no está enterado de todos estos contratos que se le han asignado al hijo de uno de sus colaboradores", cuestionó.