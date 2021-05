Durango. No pagó la cuenta pero ahora la burla le salió más cara. Así el paso a una mujer en Durango quien no saldó la cuenta de casi 3 mil pesos después de convivir con 17 invitados al argumentar que la carne estaba cruda, ahora la llaman ‘Lady come gratis’.

Esto después de que en las mismas redes sociales se diera a conocer un video donde se ve a una señora platicando y en cierto momento discutiendo con una de las camareras, ya que la clienta argumentaba de que la carne le había salido cruda.

La grabación se hizo viral al darse a conocer también que la mujer había estado por varias horas conviviendo con 17 invitados en una misma mesa y que al ver la cuenta de casi 3 mil pesos se paso a discutir con la empleada del restaurante.

Los anterior ocurrió en el conocido restaurante ‘Aguachiles’, en Durango, donde la persona que grabó y difundió el video afirmó que la mujer llevaba varias horas en el lugar y que al momento de pagar una cuenta de 2 mil 800 pesos fue cuando se paró y dijo que no pagaría nada porque en uno de los platillos la carne había estado cruda.

Indignante que esta señora con una cuenta de 2 mil 800 pesos con 17 personas en su mesa y para no pagar salió que su platillo estaba crudo, yéndose sin pagar comida ni bebida, siendo grosera con el personal cundo ellos en ningún momento la trataron mal”, comentó la testigo a través de la cuenta de Facebook.

Asimismo, la denunciante uso las redes sociales para decir que después de todo la empleada fue la que tuvo que pagar la cuenta de la mujer que se fue al final como si nada del restaurante.

Y para acabarla la señorita que ven de verde tuvo que pagar su cuenta con su dinero para que la señora no se fuera molesta", escribió la indignada testigo.

Al final y después de que se hiciera viral el video, los miles de cibernautas no tardaron en reprochar la acción de la mujer e incluso comenzaron una campaña para apoyar a la empleada del restaurante, quien al final tuvo que pagar la cuenta.