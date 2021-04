Video David Monreal 'toca' glúteo de candidata de Morena, molesta a opositoras

Zacatecas. Vaya controversia se ha destacado en el estado Zacatecas, después de que se hicieran viral un video donde supuestamente David Monreal, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura de Zacatecas toca el glúteo de Rocío Moreno, candidata de morena a la presidencia de Juchipila dentro de las elecciones 2021.

Los hechos ocurrieron en una gira por el mismo municipio de Juchipila, donde David Monreal camina junto a varias personas por las calles a la vez que se acercaba para saludarlos.

En ese momento, Monreal se desvía para ir a saludar a los simpatizantes, pero en su trayecto se puede ver como primero toca el brazo derecho de Rocío Moreno para después bajar su mano y tocar el glúteo izquierdo de la candidata a la alcaldía.

Inmediatamente en el video se puede ver como la candidata se ve sorprendida y se baja las manos al área de los glúteos.

Después de los hechos, se realizó un mitin encabezado por David Monreal, donde brilló la ausencia de la candidata a la alcaldía en el escenario.

A las pocas horas de que se difundiera el video, Ana María Romo, candidata a la gubernatura de Movimiento Ciudadano alzó la voz y advirtió al decir que es la segunda llamada de atención para David Monreal.

Por su parte, Guadalupe Medida del Partido Encuentro Solidario (PES) tachó de inadmisibles dichos actos; mientras que Claudia Anaya, candidata de la alianza PRI PAN PRD dijo que este tipo de actos ‘no se pueden normalizar’.

Tras el escándalo ocasionado, horas después la misma candidata de Morena al gobierno de Juchipila, Rocío Moreno subió un mensaje a las redes sociales aclarando que con el video solo se busca dañar su imagen como la del candidato de Morena.

No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, expresa en su mensaje.