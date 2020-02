VIDEO Encapuchados irrumpen en CCH Azcapotzalco; hay 14 heridos

CDMX.- Durante la tarde de este miércoles se registró un enfrentamiento entre alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco (CCH) y sujetos encapuchados que intentaron tomar este plantel, perteneciente a la UNAM.

Ante el conflicto, profesores de la institución educativa también salieron en defensa de las instalaciones, y es que dijeron estar hartos de que personas con el rostro cubierto hagan destrozos en este sitio y pidieron ayuda a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, para evitar agresiones.

De manera preliminar un total de 14 maestros y administrativos del CCH Azcapotzalco resultaron lesionados, tras la toma violenta de la institución por parte de un grupo de aproximadamente sesenta encapuchados que hicieron uso de armas punzocortantes, martillos y varillas para romper las puertas.

Tras varias semanas de estar en huelga por acusaciones de negligencia médica por la muerte de un compañero y por diversas denuncias de acoso sexual, alumnos del CCH Azcapotzalco decidieron levantar el paro, sin embargo los encapuchados irrumpieron para tomar las instalaciones.

Es de mencionar que los encapuchados comenzaron a arrojar piedras y bombas molotov a los estudiantes que se encontraban dentro del plantel, luego de sostener un breve diálogo con los alumnos presentes.

Más tarde trascendió que dos profesores han resultado lesionados ya que los agresores rompieron una reja, por donde pudieron entrar, pero quienes no consiguieron ingresar, fueron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Luego del ataque a una alumna en los baños del plantel, las estudiantes organizadas del CCH anunciaron que tomarían las instalaciones para conformar un pliego petitorio en el plantel.

Encapuchados intentan tomar el CCH Azcapotzalco, alumnos dentro del plantel gritan a las autoridades por ayuda.

El atentado a una de nuestras compañeras, aunado a todas las problemáticas de acoso y violencia de género que han sido evadidas, y por lo tanto no resueltas por las autoridades de la universidad, las mujeres organizadas de CCH Azcapotzalco decidimos no dejar pasar y no volver a permitir esta serie de conductas en contra de las mujeres".

De acuerdo con los alumnos, apenas el día de hoy miércoles se reanudarían las clases en el CCH Azcapotzalco, sin embargo, debido a los ataques de los encapuchados, las actividades se vieron suspendidas, hasta nuevo aviso.

Alumnos y docentes declararon que las instalaciones del colegio fueron vandalizadas tras la entrada de los jóvenes encapuchados. Salones de clases y baños fueron destruidos y además realizaron pintas.

A este punto, los responsables no han sido identificados, por lo que no se ha determinado si se trata de estudiantes o no.

