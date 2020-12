VIDEO Enrique Alfaro es visto en bar en plena pandemia; acusa 'golpe político'

Zapopan, Jalisco.- Desde que inició la pandemia del coronavirus Covid-19, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro ha hecho un sinfín de llamados a los habitantes para que se queden en casa; sin embargo, parece que él mismo ha hecho caso a sus peticiones y a las de la Secretaría de Salud, pues fue captado cuando se encontraba en un bar sin cubrebocas.

El medio Proceso difundió el video del mandatario estatal cuando convivía con más personas en el comercio de Zapopan, presuntamente el pasado 8 de diciembre.

En el video que dura 12 segundos se puede ver a Enrique Alfaro sentado en la mesa de una cantina, mientras bebía en compañía de varias personas sin tomar sana distancia.

Según el portal de noticias, el día que fue captado en el bar, el Gobernador de Jalisco se reunió con alcaldes de las regiones Norte, Altos Sur y Altos Norte que están en alerta por el gran número de contagios y hospitalizaciones a causa del COVID-19.

Durante la reunión con los presidentes municipales, Enrique Alfaro insistió en que tomarán en serio el Plan Jalisco, el cual busca el uso obligatorio del cubrebocas, estar al pendiente de que los establecimientos estén al 50% de su capacidad, y no permitir concentraciones de personas ni celebraciones religiosas.

Luego de que se diera a conocer el video del Gobernador en el bar, habitantes de su estado lo criticaron al señalar que no predica con el ejemplo.

Recordaron que en varias ocasiones desde que se dieron los primeros contagios en la entidad, él pidió a la ciudadanía a no acudir a comercios con aglomeraciones o cerrados y usar cubrebocas fuera de casa; pero en el clip, se ve que Alfaro no siguió ninguna de estas recomendaciones.

Si la gente no entendía, ahora menos”, “Con este video la gente va a insistir en que el coronavirus no existe porque el gober no se cuida”, “Él no debería de estar saliendo, debería estar al pendiente de que hospitales tengan el equipo necesario y no despreocupado en un bar”, “Qué triste, Jalisco en alerta por el aumento de contagios y Alfaro echándose unas chelas en un bar”, “Por este tipo de gobernantes es que México es de los países con más contagios”, fueron algunos de los comentarios que dejaron jaliscienses en Twitter.