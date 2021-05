VIDEO Empresa corre a azafata porque no le queda el uniforme que le dieron, lo hace viral en redes

España. Aunque sea difícil de creer, uno piensa que cuando lo contratan te darán las herramientas para poder laborar adecuadamente, pero en el caso de Alba Nevado no fue así, ya que la joven azafata denunció discriminación luego de que la corrieran porque no le quedo el uniforme que la misma empresa le había dado.

La joven se mostró feliz el día que fue contratada en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en España, pero nunca pensó que la alegría se transformaría en furia y enojo, pues horas después de presentarse fue rechazada por la misma empresa por su talla y peso.

Estoy súper indignada porque pensé que nunca me iba a pasar esto, lo juro", comento Alba en su publicación en las redes sociales.

La azafata destacó que a ella le dieron un uniforme que decía ‘talla única’ y al probárselo notó que no le quedaba bien, por lo que inmediatamente pidió otro uniforme.

La empresa le dijo que le darían un uniforma talla 42 y si en su caso no le quedaba tendría que ir a trabajar con un traje negro, situación que le comenzó a molestar por la postura que tuvo la empresa.

"Nada más entrar me dicen: '¿Tú eres la del problema?'. Como si tener una talla 46 fuese un problema", comentó molesta Alba.

A las pocas horas nota que el personal de la empresa comienza actuar de forma rara y tardan con los uniformes, pero se da cuenta que no hay de su talla.

Me dicen que lo sienten mucho, pero que me mandan a mi casa porque no puedo trabajar sin uniforme", expresa entre lágrimas la azafata.

Ante ello, Alba decide hacer viral su caso con la finalidad de denunciar la discriminación que sufrió por parte de la empresa que la contrato.

"No encajo dentro del canon de belleza que a día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí. Por lo tanto, no puedo trabajar", expresa la joven.

La vuelven a llamar y se disculpan

La misma Alba comenta que horas después la misma empresa que la contrato al igual que la agencia le llamaron para disculparse e incluso le llegaron a ofrecer otro puesto, pero lo rechazó.

Por su parte, la empresa Best Way, encargada de contratarla comentó a la ABC rechazó que existiera discriminación.

El día del evento, y tras comprobar que no disponíamos de un uniforme adecuado y que no se podía dar un solución inmediata, se le solicita que vaya a casa mientras se buscaba una nueva solución”, comentó la empresa.

Asimismo, deja en claro que ningún integrante de la empresa ha sido rechazado y mucho menos por su talla y peso.