VIDEO Sin dudar, joven se enfrenta a oso para salvar a sus perros

Estados Unidos. Vaya susto que pasó una joven de 17 años cuando de la nada vio como a su patio se metía a un oso que amenazaba a sus perros.

Y así fue, del susto paso a la furia cuando sin dudar enfrentó al oso de más de un 1.80 de estatura que intentaba meterse a su patio seguramente para agredir a sus mascotas.

Los hechos ocurrieron en el condado de Valle de San Gabriel en California cuando a través de un video que se hizo viral en las redes sociales se puede ver como un oso comienza a meterse a un patio de una casa donde estaban unos perros.

En ese momento, Hailey, la joven de 17 años ve que sus perros comienzan a comportarse de modo extraño y al ver que el oso intenta llegar a su patio.

En la grabación se nota como Hailey corre y sin pensarle enfrente al oso sin temor a sufrir un zarpazo de feroz animal.

Pero eso no es todo, ya que la misma joven en su furia por defender a sus perros llega a empujar al oso para que retroceda y no entre al patio, mientras los perros se meten a la casa para estar a salvo del animal.

La misma madre de Hailey expresó el terror que vivió durante este pasaje de su vida al ver casi de frente al oso, el cual es considerado como uno de los más letales sobre el planeta.

Minutos después de que pasara este fuerte momento, la misma joven recapacitó y vio el gran peligro en el que estuvo y pidió a la gente a no imitar lo que ella hizo.

No empujen a los osos. No hagan lo que yo hice. El resultado podría no ser el mismo”, concluyó.