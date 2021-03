VIDEO Exhibe otra vez AMLO a empresarios; los acusan de 'robar' clientes a CFE 

CDMX.- Nuevamente desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se fustigó a los empresarios. Ahora, el director de la CFE, Manuel Bartlett, acusó a las empresas "elegantes y finas" de no pagar por la red eléctrica y "robar" 76 mil clientes a la paraestatal.

"Se disfraza hablando de que las empresas producen energía limpia y que la Comisión Federal de Electricidad genera energías con combustibles contaminantes", dijo AMLO.

El presidente de México afirmó que es una simulación o un disfraz. Aseguró que cuando se aprobó la reforma eléctrica se dieron sobornos entre legisladores.

AMLO dijo que los subsidios a empresas deben desaparecer.

Actualmente son 223 centrales de autoabasto con 72 mil 656 socios de paja, como no pagan la red las empresas más importantes, las que más consumen, las elegantes, las finas, se acomodan en este mecanismo y no pagan la red, como son las grandes empresas no pagan la red, se acomodan en las sociedades de autoabasto, un fraude a la ley", aseguró Manuel Bartlett.