VIDEO Exhiben otro abuso: #JusticiaparaAlexander, lo mataron policías cuando iba por un refresco

Oaxaca.- Otro abuso policiaco se pone en evidencia en México, gracias a la denuncia de una madre que perdió a su hijo porque policías municipales lo asesinaron.

Se trata de Alexander G, quien tenía 16 años, y murió cuando iba a comprar un refresco en Acatlán de Pérez Figueroa, en el distrito de Tuxtepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan.

Policías le disparan por 'confusión'

El joven, de nacionalidad estadounidense, salió con dos amigos por un refresco a una gasolinera la noche del 9 de junio en la localidad de Vicente Camalote, cuando se topó con policías, denunció la madre del menor.

Las autoridades de Acatlán de Pérez Figueroa aseguraron que confundieron al joven con un delincuente y creían que llevaba un arma de fuego. Otro joven de 15 años, de nombre Carlos, está grave.

Según la mamá de la víctima, los policías viajaban en la patrulla número 023.

Pide mamá que se levanten

Quiero que todos se levanten y que no se dejen porque esto que le hicieron a mi hijo se lo pueden hacer a cualquiera de ustedes", exclamó la mujer en un video.

La mujer reprochó a los policías porque ellos saben quienes son los "malos", pero prefieren meterse con niños.

"No puede ser, una patrulla se le fue encima pensando que él iba con un arma. Mi hijo no usa armas. Mi hijo, que iba con otros dos a la gasolinera por un refresco, ¿cómo puede ser eso? Sólo los estaba esperando para comer una pizza. Ellos no son delincuentes, son unos niños. Cómo voy a creer que se confundan", declaró.

Anoche policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa Oaxaca. Asesinaron en Vicente camalote a un niño inocente de 16 años, un niño sano sin vicios, según lo confundieron. #justiciaparaalexander #justiciaparachander@NTelevisa_com @AristeguiOnline @AztecaNoticias pic.twitter.com/k0EkbjvSwk — Lizbth.glez (@lizbth_glez) June 10, 2020

Estaba de vacaciones

Alexander se encontraba de vacaciones con sus abuelos en esa comunidad. La patrulla 023 los embistió y posteriormente le dispararon a los jóvenes.

Alexander murió y Carlos está grave en un hospital.

Sueños truncados

Alexander era estudiante y deportista, pertenecía a un equipo de futbol.

Ahora desde las redes comienza a sonar fuerte #JusticiaParaAlexander, así como sucedió para Giovanni López, de Jalisco.

Presuntamente, según la autoridad local, el policía responsable del crimen ya estaba detenido.

HLL