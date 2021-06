Estados Unidos. Lo que hubiera sido una noche tranquila para los inquilinos de un edificio de 12 pisos se convirtió en cuestión de segundos momentos de terror cuando parte del inmueble se vino abajo.

Las imágenes y videos circulan en las redes sociales de los momentos en que parte del edificio colapsa, donde en los departamentos al parecer había decenas de personas.

De acuerdo a Reforma y eluniversal.com.mx, esta zona en Miami, es una de las más conocidas y hasta el momento la cadena de televisión de CBS a anunciado basándose en el parte de la Policía que hay hasta el momento una persona muerta como resultado de esta tragedia, pero no dudan que bajos los escombros estén más cuerpos.

Tras el colapso, decenas de elementos de varias corporaciones llegaron al lugar, siendo el equipo de Bomberos de Miami los primeros en llegar y comenzar a rescatar a quienes habían quedado atrapados entre los escombros.

El edificio se encuentra en la zona de Surf Side, cerca de Miami Beach, una de las zonas más reconocidas por decenas de turistas que llegan año tras año a disfrutar de las olas del mar de la ciudad.

Conforme los minutos pasaban más elementos y paramédicos llegaron a la zona con la finalidad de buscar entre los escombros a más víctimas, ya que al momento del percance, el edifico se encontraba habitado por decenas de personas.

Los gritos y lamentos se podían escuchar mientras los rescatistas buscaban y atendían a los heridos, quienes desesperados pedían localizar a sus familiares al no saber de ellos entre la tierra y el polvo que se había levantado.

Las horas transcurrieron y al amanecer en Surf Side, se podía ver aún a varios de los inquilinos buscando a sus familiares.

Uno de los inquilinos habló para los medios y relató los momentos de terror que vivió su esposa quien estaba en el edificio al momento de derrumbe.

Es terrible, me llamó mi esposa y vine enseguida. Al llegar no podía creerlo. Un vecino me ayudó a pasar porque no se podía, pero debe haber mucha gente muerta”, expresó uno de los inquilinos a una cadena de televisión.