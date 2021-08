Una escena peculiar fue captada tras el paso del huracán "Grace" en Xalapa, Veracruz. Varios ataúdes fueron captados flotando en la calle luego debido a las inundaciones.

Según Por Esto, los ataúdes flotaban en la avenida México, de la colonia Revolución, en la capital veracruzana.

El motivo fue que la fuerza del agua abrió las puertas de una funeraria y provocó que los ataúdes salieran.

Habitantes que captaron el momento se vieron sorprendidos porque eran varios ataúdes los que arrastraba la corriente. "¡Ay no, diosito santo!", lamentó.

Suman 8 muertos por huracán 'Grace', varios niños

El gobernador Cuitláhuac García informó que había ocho personas muertas hasta antes de las 12 de este sábado.

Las víctimas son una niña de 7 años y una familia de seis integrantes (una madre y sus hijos) en Xalapa, además de una persona mayor, en Poza Rica, Veracruz.

El gobernador morenista atribuyó algunas muertes a que la gente no hizo caso a Protección Civil para salir de sus hogares.

En tanto, en Tecolutla, Veracruz, no hubo presencia de las autoridades estatales ni federales, para ayudar desde temprano a los pobladores. La comunicación telefónica fija y móvil se vio afectada, no había energía eléctrica, y la carretera que comunica con Gutiérrez Zamora no había paso.

La lentitud de la llegada del Ejército y la Guardia Nacional fue denunciada desde temprana hora en el noticiero de Foro TV de Televisa, también en redes sociales.



HLL

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos