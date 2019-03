VIDEO Galilea Montijo asegura que nunca perdonará a Atala Sarmiento; no será su amiga

Aunque Atala Sarmiento ya trabaja en Televisa, donde Galilea Montijo está, la conductora de Hoy dijo que no le interesa ser su amiga porque a ella no se le olvida la gente que le hizo daño.

Aseguró que las críticas de Atala provocaron que su mamá y abuela lloraran por las cosas que ella dijo.

Ahora resulta que te voy a poner de lado izquierdo para que me pegues, no, no, perdóname pero no", dijo.