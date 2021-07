CDMX.- El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, fue exhibido en un video gritando a dos personas mayores en la alcaldía Iztapalapa.

El video, grabado en julio de 2019, fue sacado a la luz nuevamente en redes sociales, donde lo criticaron por faltarle el respeto a una pareja de adultos mayores.

En la grabación se escucha que Fernández Noroña sube el tono a gritos contra la pareja, en especial con el hombre.

No, no, no, no, no, no, no, no", se le escucha decir al diputado para contradecir al hombre que se queja de la seguridad.