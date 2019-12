VIDEO Impresora 3D gigante construye casas resistentes a desastres naturales

Tabasco.- Una impresora gigante 3D está construyendo casas resistentes a desastres naturales en Tabasco.

La impresora, conocida como ‘Vulcan 2’, ayuda a construir 50 casas en el municipio de Nacajuca y no utiliza plástico, sino una mezcla especial de concreto.

La fundación mexicana Échale, junto con las organizaciones estadounidenses Icon y New Story, están construyendo estas residencias.

El año pasado se presentó la primera impresora 3D capaz de fabricar una casa completa. Una versión de esta máquina adaptada para trabajar en zonas rurales está siendo utilizada en Nacajuca, Tabasco.

La ‘Vulcan 2’ construye las paredes trazando la misma línea una y otra vez, en capas. Puede construir dos casas a la vez, cada una de 50 metros cuadrados y 2.7 metros de alto, con 2 recámaras y un baño, todas resistentes a desastres como sismos e inundaciones.

Las familias que las ocuparán fueron seleccionadas por tener un ingreso mensual inferior a los mil 500 pesos y que habitaban en viviendas propensas a inundarse y con otros problemas estructurales.

Petrona Hernández, una de las beneficiarias, compartió su emoción y sorpresa al ver la casa.

Estoy impresionada y pues nunca me habían dado algo así, todavía no me lo creo. La verdad no me lo esperaba y nos llegó así, sin creerlo, todavía no lo creo.