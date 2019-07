VIDEO Irrumpen en hotel donde descansaba AMLO

Ciudad Valles.- El presidente Andrés Manuel López Obrador se enojó con manifestantes que se quejaban del presidente municipal y pidió que se retiraran del hotel donde descansaba.

López Obrador dijo que era indebido que irrumpieran en el lugar donde descansaría la noche de este viernes.

Los pobladores respondieron que la manifestación era por la falta de atención del presidente municipal.

Sin embargo, los ánimos entre los manifestantes y el presidente subieron.

No, nada, no hay disculpas, nada más que así no es, porque yo no merezco este trato", contestó el presidente.