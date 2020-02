VIDEO Llaman a no caer en pánico por coronavirus; agotan cubrebocas en CDMX y Sinaloa

CDMX.- Las personas que no han viajado a Hong Kong, Italia ni a China y no tuvieron contacto directo con el caso identificado de coronavirus tienen nulas posibilidades de contagiarse de esta enfermedad, aseguró la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, por lo que llamó a no caer en pánico.

Está muy claro cuando es un caso sospechoso: es alguien que tuvo contacto con el caso confirmado o que viajó a esos países, donde ya se han registrado casos", comentó.

Destacó que la familia del hombre que resultó positivo de COVID-19 en la Ciudad de México, está siendo monitoreada, pues ellos fueron el único contacto cercano.

En entrevista, López Arellano destacó que no es necesario hacer compras de pánico y, ante la falta de gel antibacterial y cubrebocas, dijo que es suficiente con lavarse las manos con agua y jabón, y limpiar constantemente artículos de contacto, como el celular.

En el caso del cubrebocas, comentó que sólo es necesario para las personas que están enfermas y se quedan en casa para no contagiar; resaltó que este producto podría ser un foco de infección.

Se agotan cubrebocas en CDMX

Luego de haberse confirmado los dos primeros casos de coronavirus en México, algunas farmacias y ferreterías del país han registrado desabasto de cubrebocas, así como de desinfectantes como el Lysol, gel antibacterial y las toallitas húmedas.

La psicosis que ha generado la propagación del virus, provocó que los ciudadanos comenzaran con compras de pánico de estos artefactos.

Psicosis por compras de cubrebocas

Debido a la gran demanda por las mascarillas protectoras, en algunos establecimientos han aumentado el precio del producto hasta 13 veces su precio, el cual pasó de 70 centavos a 10 pesos en algunas farmacias.

Tanto en Ciudad de México como en Culiacán, entidades mexicanas donde se ubicaron a los dos hombres contagiados, las farmacias y tiendas reportaron que ya no cuentan con los objetos de tela para cubrir las bocas.

Desde que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, confirmó que un hombre de e de 35 años en la Ciudad de México y otro de 41 en Sinaloa dieron positivo al COVID 19, las compras de pánico comenzaron.

En redes sociales fueron compartidos videos de personas que compraron cientos de estos productos e incluso pelean por llevarlos a casa, a pesar de que hay otras personas que también quieren adquirirlos.

#CirculaEnRedes | Se registran compras de pánico por coronavirus en la CDMX y Sinaloa.



Hay desabasto de cubrebocas y lysol. pic.twitter.com/ykm36Ye8IX — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) February 28, 2020

