VIDEO Impiden a modelo subir a avión por ir con poca ropa, casi ‘desnuda’

Estados Unidos. Vaya coraje paso una modelo fitness de origen turco, quien se cambió a vivir a Dallas por como trataban a las mujeres en su país, pero parece que volvió a ocurrirle lo mismo, pues una aerolínea le impidió subirse al avión con el argumento de que llevaba muy poca roca, casi ‘desnuda’.

De acuerdo a información de noticieros.televisa.com, se trata de Deniz Saypinar, una reconocida modelo fitness y fisicoculturista quien tuvo que cambiarse a vivir a Dallas porque en su país, Turquía, trataban muy mal a las mujeres y les evitaban realizar varias actividades.

Pero parece ser que la historia se repitió cuando al llegar al aeropuerto de Dallas/Fort Worth la mujer fue abordada por varios elementos de seguridad para comentarle que no iba a poder subirse al avión.

Deniz se mostró sorprendida ante esta negativa pues anteriormente ya había viajado en avión en Estados Unidos sin tener problema alguno, pero ante ello la modelo exigió una explicación.

Después de algunos minutos, que la modelo perdió su vuelo, inmediatamente compartió su historia en Instagram donde se muestra afectada y molesta, pues los trabajadores de America Airlines no la dejaron ‘abordar el vuelo porque estaba usando esto (muestra su atuendo)’, y le dijeron que casi ‘estaba desnuda’.

En el video , también Deniz afirma que le hicieron saber que no tomaría el velo debido a que su outfit ‘molestaba a varias familias no solo del avión, sino del aeropuerto’.

Me gusta usar ropa que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a alguien. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme”, comentó Deniz a sus seguidores en las redes sociales.