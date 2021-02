VIDEO: Nay Salvatori es llamada en redes #LadyMontajes tras presunta agresión

Ciudad de México.- La diputada del partido político Morena, Nayeli Salvatori Bojalilm, fue nombrada en redes sociales como #LadyMontajes al compartir un video.

Mediante sus redes sociales, la política denunció que un grupo de personas le aventó harina en el rostro, esto cerca de la pirámide de Cholula, en el estado de Puebla.

No se vale que hagan este tipo de cosas y esto fue planeado porque, put… ma..., perdón es que estoy muy llena de rabia”, expresó en el video.

La diputada explicó que se encontraba en el lugar promoviendo la ley 'antimemes’, sin embargo, al bajar de su vehículo fue atacada e insultada por los pobladores.

Nos citaron acá y se me hizo raro porque no es una zona concurrida y todo fue planeado, vean cómo dejaron, pasaron, nos aventaron tierra, harina, nos insultaron…”, expresó.

Estamos buscando a los responsables, para los q se alegran o creen q fue montado solo les mando bendiciones que claro las necesitan y quienes me hicieron eso recuerden que todo se paga y se llama karma. https://t.co/Ub2aM6S7ph

Tras la agresión, Salvatori informó en su cuenta de Twitter que denunció el caso y aseguró que ya se están buscando a los responsables, sin embargo, los mismos usuarios comenzaron a decirle ‘Lady Montajes’, tag que se volvió tendencia en la red social.

Y ya soy tendencia, me llaman #LadyMontajes ahora si comienzo a pensar que este ataque si fue electoral, es la misma dinámica, polarizar, señalar, burlarse. Les da mucha risa que me arrojaran tierra y harina. Pero, así como hay estos seres hay quienes si me aprecian”, escribió.