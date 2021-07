Nuevo León. Lo que parecía ser una historia de amor que terminaría con un final feliz, terminó siendo un mal cuento de hadas. Ya que un novio canceló y traspaso la boda que sería de él y su prometida, esto después de que ella no quisiera cuidar a sus hijos, frutos de otra relación.

De acuerdo a noticieros.televisa.com, James Flores había esta saliendo por meses con su novia y hasta incluso ya sabía que tenía tres hijos, pero justo unas semanas antes de la boda, ella le dijo que no quería cuidar de sus hijos o estar con ellos.

Ante ello, Flores decidió subir a las redes sociales que se traspasaba paquete de boda, el cual incluía el salón y un banquete para 200 invitados, además de una sesión fotos y por 2 mil 500 pesos más todos los servicios de la Iglesia.

En la publicación que realizó en Facebook, el novio no comentó los motivos, solo todo lo que incluía el paquete, el cual le había costado más de 80 mil pesos, pero con tal de que alguien más lo pudiera adquirir lo bajo hasta 60 mil pesos.

Tras la publicación, el paquete se hizo viral, pero más allá de preguntar a detalle sobre lo que incluía esta boda, comenzaron a cuestionar el porque decidía traspasarla a unas semanas de él contraer nupcias.

Traspasa boda y se interesan otros novios

Días después de la publicación, James fue contactado por una pareja quien mostró interés en el paquete y aceptó comprarlo, por lo que él no dudo y se las traspaso por la cantidad de 60 mil pesos.

Conforme pasaba el tiempo, en la publicación de James, las preguntas iban en aumento del porque había decidido traspasarlo, hasta que el día que hizo el trato con los novios que sí quisieron el paquete de boda dijo el porque hizo esto.

Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos…”, comentó a través de un video James.

Asimismo, destacó que para él lo más importante eran sus hijos y que a un así respetaba la decisión de su ex prometida.

“Si no quiere a mis hijos yo no puedo aceptar casarme con ella. Yo la quiero mucho, la amo y la respeto, pero como mamá para mis hijos no es la persona que yo quiero. (…) Mis hijos son primero y prefiero quedarme como papá soltero”, concluyo.

Esta noticia dividió opiniones, pues algunos usuarios de las redes apoyaron la postura de la novia, mientras otros estaban de acuerdo con James.