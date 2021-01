Coacalco, Estado de México.- Dos policías municipales fueron exhibidos en una transmisión en vivo cuando huían por haber robado a un chofer; un motociclista persiguió a los agentes para que devolvieran el celular que robaron a su víctima.

De acuerdo con El Universal, el hecho ocurrió el 21 de enero cuando los agentes de Policía Héctor y Roberto abordaron al chofer de un tráiler y lo despojaron de su celular y de documentos para después huir.

Los testigos, a quienes días antes del hecho otros policías los intentaron extorsionar según dijeron, no dudaron en ayudar a la víctima y persiguieron la patrulla.

Los defensores además de seguir a la patrulla decidieron exhibir a los policías corruptos para demostrar el nivel de inseguridad que viven en el Estado de México y exigir más seguridad, por lo que el pasajero sacó su celular y comenzó una transmisión en vivo.

En el video se ve primero la sombra de los motociclistas, quienes denunciaron que los agentes ladrones viajaban en la patrulla con el número 402 A.

Una vez que los motociclistas se emparejaron al vehículo oficial comenzaron a reclamar a los policías y les exigieron que regresaran las pertenencias a la víctima.

¡Regrésale su teléfono al conductor, estás en vivo, estás en vivo. Regrésale su celular al conductor y sus documentos, estás en vivo y tú no eres Tránsito, somos ciudadanos de Coacalco y tienes que regresarle su celular!”, le gritó el conductor de una moto.

Los policías se negaron y continuaron huyendo. Los ciudadanos denunciaron que los oficiales le habían robado a su compañero pero que no iban a desistir de su persecución, ni tampoco se iban a dejar amedrentar.

¡Le quitaron el teléfono celular al compañero del camión y no le quieren regresar el teléfono, es un ciudadano de Coacalco y en Coacalco no tenemos infracciones!. ¡No se dejen amedrentar por estos policías porque en Coacalco no hay infracciones, grábalos, grábalos, aparezcan, saluden!”, dijeron mientras ambos viajaban a alta velocidad.