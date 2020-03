VIDEO Primera paciente con Coronavirus en Chiapas cuenta que vivió "un infierno"

Chiapas.- El 1 de marzo, la Secretaría de Salud de México dio a conocer el primer caso de coronavirus Covid-19 en Chiapas de una joven de 18 años de edad que estudiaba en Milán, Italia; 19 días después, comparte un video en Instagram contando el infierno que vivió.

Sofia fue el primer caso reportado de coronavirus en Chiapas, esto luego de volver de Italia después de que su escuela en Milán suspendiera las clases por la pandemia que se encontraba en aumento en dicho país europeo, donde hasta el momento se han registrado más muertos a nivel mundial.

La joven de 18 años de edad dio a conocer que decidió subir su historia para resolver las dudas o curiosidades de muchos mexicanos que viven con miedo de contagiarse de coronavirus.

Le hablamos a la Secretaría de Salud para ver si me podían hace los exámenes del Covid-19 y me dijeron que no, que solo se lo hacían a las personas que llegaban de China”, comentó.