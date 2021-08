Con una vallenata y una reflexión sobre la vida es como el Presidente de México Andrés Manuel López (AMLO) trata de convencer a los padres sobre el regreso a clases presenciales.

Tenemos que correr ciertos riesgos como todo en la vida. Imagínense si no salimos porque nos puede pasar algo, nos vamos a quedar todo el tiempo encerrados, no, debemos enfrentar las adversidades, 'los caminos de la vida no son como imaginaba'", dijo AMLO a los padres de familia.

Antes, el Presidente de México aseguró que se estará al pendiente de que se atienda a los niños que se contagien de COVID, con pruebas y atención.

Si lo padres, dijo AMLO, no quieren enviar a sus hijos a la escuela tienen la opción de la televisión, es decir, la educación a distancia.

Y para terminar de convencer a los padres y maestros sobre el regreso a clases presenciales, Andrés Manuel López Obrador les dedicó la vallenata "Los caminos de la vida" de la Tropa Vallenata.

"¿Por qué no pones esa, vamos a escucharla. No, no, no, luego me dicen: 'oiga estuvo muy aburrida la mañanera'", señaló AMLO tras estar hablando sobre el regreso a clases presenciales.

Es viernes, y la 'mañanera' de hoy cerró con su sección musical.



El presidente López Obrador pidió a su DJ del Salón Tesorería poner el famoso vallenato 'Los Caminos de la Vida' porque "después me dicen 'estuvo muy aburrida la 'mañanera'".



