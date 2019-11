VIDEO Revelan presunto audio de Evo Morales ordenando bloqueos en Bolivia

CDMX.- El Gobierno de la autoproclamada Presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reveló un audio en el que presuntamente el exmandatario Evo Morales da indicaciones para continuar los bloqueos en el país.

En la grabación se escucha hablar a un hombre, que supuestamente es el expresidente boliviano.

Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad. Yo me acuerdo, cuando me han expulsado del Congreso en 2002, tal vez ocupé el mismo terreno, lo mínimo en Oruro, Cochabamba, La Paz, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo, hasta ganar hermano.