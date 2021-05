Ciudad de México . Como ya ha sido costumbre, el panista Ricardo Anaya saca un nuevo video donde comenta que AMLO debe ofrecer perdón a 'quienes votaron por él, a los muertos por el coronavirus ya los niños con cáncer que se quedaron sin medicinas'.

Así es como reaparecer el ex candidato a la Presidencia del País, Ricardo Anaya en un nuevo video que subió a sus redes donde destaca todas las acciones realizadas por Andrés Manuel López Obrador que no han beneficiado a México.

"AMLO siempre pide perdón pero por cosas que no son su culpa: sus errores jamás los reconoce. Sí fue a Torreón a pedir perdón a la comunidad china pero por algo que pasó hace cien años. Qué bueno que pida perdón por lo que otros hicieron hace mucho , pero, ¿cuándo ha pedido perdón por la destrucción y el sufrimiento que él ha causado con su pésimo Gobierno? ", cuestionó Anaya en su video.

Asimismo, el panista en su opinión y comentario en la grabación mencionada varias acciones que han realizado el mandatario, siendo una de ellas la gran afectación laboral donde millas de personas se quedarán sin trabajo o sin sus negocios.

"Debe pedir perdón por los que murieron por Covid, por sus locuras, a los niños con cáncer que él dejó sin medicinas, a quienes dejaron sin Seguro Popular , por su fracasa estrategia de abrazos, no balazos; a quienes se quedaron sin trabajo o perdieron su negocio, porque su Gobierno no quiso ayudarles. Perdón a las mujeres que se toparon con un muro que él mandó poner. Por fomentar el odio y dividirnos a los mexicanos ", dice el panista en su video.

Segundos antes de finalizar en su grabación, Ricardo Anaya alza la voz e invita a los millones de ciudadanos a que voten en las próximas elecciones, que acudan a su casilla.