CDMX . Un nuevo video circula en las redes sociales de Ricardo Anaya , ex candidato a la Presidencia de la República , donde afirma que la ineptitud provocó la tragedia de la Línea 12 del Metro.

Lo anterior después de que se dieran a conocer imágenes y videos sobre la tragedia donde más de 25 personas murieron y 79 más resultaron heridas al colapsar vagones en la estación Olivos debido a fallas en las estructuras de la vía.

"La tragedia de la Línea 12 del Metro no se debió a un desastre natural o a un accidente que no se pudiera prever. A las cosas por su nombre: se debió única y exclusivamente a la ineptitud de quienes no hicieron su trabajo y de quienes tomaron decisiones equivocadas", sostuvo.

Lección de la tragedia de la línea 12: LA INEPTITUD MATA.



No es la primera vez:

⁃ “Abrazos no balazos” = 35,000 muertos por año.

⁃ Cerrar los ductos = tragedia de Tlahuelilpan.

⁃ Desabasto de medicamentos = 1,600 niños con cáncer fallecidos.



¡Vota! Es ahora o nunca. pic.twitter.com/0ojMV1MYFp — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 10, 2021

Con un video, el queretano recordó el choque de dos trenes en la estación Tacubaya del Metro, el incendio en el centro de control de la Línea 6 y otro incendió en la Línea 4.

"Ya había señales de alarma", aseguró Anaya, quien puso especial énfasis en externar sus condolencias a "quienes hoy viven un dolor que nadie debería experimentar. Nadie debería tener que pagar con la vida, por la ineptitud de un Gobierno cuya principal responsabilidad es protegernos.

Y no se trata de hacer leña del árbol caído, sino de entender qué pasó para asegurarnos de que nunca vuelva a ocurrir. Y la lección es muy clara: la ineptitud mata. Y hay que decirlo. Este ha sido el Gobierno de la ineptitud que cuesta vidas humanas", señaló.

Ataca frases de AMLO sobre pandemia

Anaya recordó una declaración del Presidente Andrés Manuel López Obrador que decía que no pasaba nada con la pandemia.

Y esa ineptitud ha costado alrededor de medio millón de vidas y no tenía que ser así. Y por su ineptitud en el sistema de salud, más de mil 600 niños con cáncer han muerto", comentó el ex candidato.

A cuatro semanas de las elecciones federales, Ricardo Anaya apremió a la población a "evitar que la ineptitud de este Gobierno siga matando gente, que siga enlutando a nuestras familias. Que siga destruyendo a México".

"Tenemos que salir a votar este 6 de junio. Es ahora o nunca ", afirmó.

Con información de Reforma