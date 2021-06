México. ‘Permiso concedido para que se tome la caguama’, es lo que le responde el ex candidato a la presidencia de México Ricardo Anaya a AMLO, quien en su conferencia matutina dijo que le pediría permiso para tomarse una caguama por haber obtenido la victoria en varias gubernaturas del país.

Pero no paso mucho tiempo en donde Ricardo Anaya subió un video a sus redes sociales y le respondió al presidente de México, dándole permiso de que se tomara esa caguama, mientras el le decía "Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro", lugares donde Morena no tuvo buenos resultados.

Presidente, ¿cómo está? Permiso concedido para que se tome su caguama. Yo me estoy tomando una Victoria aquí en el poniente de la CDMX y posiblemente me tome otra en Querétaro. Y feliz, feliz de que ya no tienen mayoría para desaparecer al INE. ¡Salud! Nos vemos en el 24. pic.twitter.com/jh9UksYNwV — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 9, 2021

El panista queretano dijo que está “feliz, feliz” porque Morena ya no tiene mayoría para desaparecer al INE.

¡Salud Presidente, todo con moderación, ahí nos estamos viendo en el 2024!", declaró Anaya en el video.

AMLO pide permiso a Anaya por ‘triunfos’

En forma burlona, el presidente López Obrador aseguró que pediría permiso a Ricardo Anaya para tomarse una caguama de la marca "Pacífico" para celebrar que Morena y aliados ganaron ocho gubernaturas del Pacífico.

Al hablar por tercer día consecutivo en sus mañanera de los resultados de la jornada electoral del domingo pasado, López Obrador rechazó que a su movimiento le haya ido mal en las elecciones, pues recordó que ganaron 11 de 15 gubernaturas en disputa.

Acusó que en los medios hay una campaña que señala que a su movimiento le fue "re mal" en la pasada jornada electoral.

Entonces voy a tener que volver, si no hay objetividad voy a seguir informando porque a veces hasta ciudadanos más despiertos se desmoralizan, porque es tanto el bombardeo. Entonces vamos a volver a informar", señaló el Presidente.

"Le voy a pedir permiso a Ricardo Anaya para que yo tome una nada más, una caguama "Pacifico". Todo con moderación", expresó en forma burlona.

Con información El Universal