VIDEO Richard Branson viaja al espacio con su propia nave

Al multimillonario británico Richard Branson le preguntaron en un programa de televisión de 1988 si había pensado alguna vez en viajar al espacio.

Branson, que había amasado su fortuna con su discográfica Virgin Records con grupos como los Sex Pistols y los Rolling Stones, se quedó pensativo y se dirigió a la persona del público que le había hecho la pregunta.

Me encantaría ir al espacio. Creo que no puede haber nada mejor. Así que si construyes una nave espacial, me encantaría ir contigo”, respondió entre risas.